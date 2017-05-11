板橋假日電影院 13日播放歡迎光臨哲學咖啡館
新北市「2017(上)板橋假日電影院」將於5月13日（六）晚上7點在板橋溪洲公園活動中心播映印尼親情片《歡迎光臨哲學咖啡館（護）》，內容主要描述「裘帝繼承父親的遺願與龐大債務，經營著位於雅加達的咖啡館，坐鎮吧檯的摯友班雖然天賦過人，但他嚴選昂貴的咖啡豆，及午休時間不營業等原則，時常令裘帝左右為難。
當裘帝已無計可施時，熱愛咖啡的神祕富豪突然慕名而來，與班立下金額高達一億元的生死賭約，要他在兩週內創作出一杯無懈可擊的完美咖啡…」活動免費入場，歡迎闔家觀賞！詳情請至板橋區公所全球資訊網查詢或電洽（02）29686911轉502。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。