板橋假日電影院 13日播放歡迎光臨哲學咖啡館

「2017(上)板橋假日電影院」將於5月13日（六）晚上7點在板橋溪洲公園活動中心播映印尼親情片《歡迎光臨哲學咖啡館（護）》。（葉書宏翻攝）

新北市「2017(上)板橋假日電影院」將於5月13日（六）晚上7點在板橋溪洲公園活動中心播映印尼親情片《歡迎光臨哲學咖啡館（護）》，內容主要描述「裘帝繼承父親的遺願與龐大債務，經營著位於雅加達的咖啡館，坐鎮吧檯的摯友班雖然天賦過人，但他嚴選昂貴的咖啡豆，及午休時間不營業等原則，時常令裘帝左右為難。

當裘帝已無計可施時，熱愛咖啡的神祕富豪突然慕名而來，與班立下金額高達一億元的生死賭約，要他在兩週內創作出一杯無懈可擊的完美咖啡…」活動免費入場，歡迎闔家觀賞！詳情請至板橋區公所全球資訊網查詢或電洽（02）29686911轉502。

(中時)