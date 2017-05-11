大陸導演管虎、程耳「江湖對談」 分享拍片經驗

大陸導演管虎（左）與程耳來台分享拍片經驗。（粘耿豪攝）

程耳執導的《羅曼蒂克消亡史》與管虎執導的《老炮兒》等兩部大陸片，分別將在5月19日及6月2日在台灣上映，今天（5月11日）2位導演特別飛來台灣進行「江湖對談」，暢談彼此創作理念與緬懷的美好年代，也透露如何與葛優、章子怡、淺野忠信、馮小剛、張涵予等影帝、影后合作，完成這2部在大陸票房極佳的傑作。

由葛優、章子怡、淺野忠信等大腕演員主演，范偉等人客串的《羅曼蒂克消亡史》，以抗日戰爭前後、風雲詭譎的上海為故事背景，描述黑幫家族掌握著十里洋場命脈，教父身邊交織著複雜人際蛛網，壓抑情慾暗地緩緩流動。戰爭前夕，華幫教父與日本軍頭暗中角力掀起火拼廝殺，愛與恨，生與死，恩與仇，戰火中慢慢抽絲剝繭複雜蛛網，揭開每個人心中的秘密。

導演程耳表示，幾乎所有演員都是在看完劇本後，即點頭答應演出，其中淺野忠信與章子怡的情慾戲更是電影中一大亮點。他透露。淺野忠信與章子怡一起拍攝的首場戲就是車震，當時2人彼此陌生，所以他特別關切兩人的想法，沒想到淺野忠信回應：「你覺得我拍這種戲會有底線嗎？」而章子怡也拿出專業，直接上陣，沒想到2人間的陌生感反而成就了這場激烈又驚人的情慾鏡頭。

程耳開玩笑說：「淺野忠信本人很帥，電暈了所有工作人員，子怡可能也是。」導演目前正籌備接下來的新片，預計三年內會有2部新作，且有機會與台灣演員合作。

馮小剛因主演《老炮兒》裡的熱血北京老幫派分子「六爺」，獲得金馬獎影帝榮銜。導演管虎藉由「六爺」的人生演繹出極致的愛恨情仇，紀錄下舊時代社會的縮影。

管虎表示，與同為導演的馮小剛合作沒有太多壓力，更爆料說：「剛開始劇組人員叫導演，總會有2個人回頭，拍久了以後就只有我一個人會應聲，這表示馮小剛已經在沉浸在演員角色，這是好事！」

「小鮮肉」吳亦凡在片中飾演開改裝車廠的年輕幫派領袖「小飛」，冷酷的叛逆表演，也成為陸媒報導焦點。管虎透露，其實吳亦凡不是大家想像中的乖乖牌：「他根本是詹姆士狄恩，當他的團隊不在現場的時候，他就會展現出一種大男孩的叛逆，我認為作為演員，就是要把他身邊所有人都排除掉，要挖出他最真實的模樣。」他表示，當初特地找來30個富二代演員陪著吳亦凡一起做基礎訓練，就是為了改變吳亦凡的氣質，更直言吳亦凡進步神速，導演表示：「他現在越來越有國際巨星的感覺了」。

(旺報)