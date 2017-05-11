果農施肥好幫手 搬運車增施肥撒布裝置

為解決果園人工施肥耗時費工的問題，行政院農委會臺東區農業改良場（以下簡稱臺東場）研製可附掛於小型搬運車之施肥撒布裝置，效率可曾為原先的5倍以上，且可配合現有機械使用，節省購置成本。

傳統果園施肥以人工背負肥料桶撒施，每小時作業僅約0.2公頃，相當費時費力，且肥料往往撒布不均，無法發揮肥料效能。臺東場以農友的搬運車改，並附掛施肥撒布裝置，只需簡單的步驟即可拆除施肥機構還原搬運車功能，節省機械購置成本，提高使用率。

於新型的施肥撒布裝置，臺東場場長陳信言說：「除了過於傾斜、狹窄的果園外，其餘只要搬運車可通過的，新型撒布裝置就能夠使用。」臺東場作物環境課副研究員黃正龍補充，新型撒布裝置的保養也非常簡單，農友僅用清水，就能清洗機械內部。

(旺報)