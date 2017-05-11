萬安40號演習　高雄要道中山路現空城奇景

南部地區萬安40號軍民聯合防空演習11日下午1點半至2點舉行，警報發布後高雄市街道淨空半小時，原本車水馬龍的高雄市中山路在警報發布後頓時空盪盪，呈現難得一見的淨空景象，1位員警在空盪中山路管制人車通行。（王錦河攝）

南部地區萬安40號演習11日登場，高雄市街道淨空半小時，原本車水馬龍的高雄市中山路在警報發布後頓時空盪盪，呈現難得一見的淨空景象，只有警車在巡邏管制人車通行。（王錦河攝）

原本車水馬龍的高雄市博愛路在萬安40號演習警報發布後頓時空盪盪，呈現難得一見的淨空景象。（王錦河攝）

原本車水馬龍的高雄市九如路在萬安40號演習警報發布後頓時空盪盪，呈現難得一見的淨空景象，1位員警在九如路管制人車通行。（王錦河攝）

原本車水馬龍的高雄市建國路在萬安40號演習警報發布後頓時空盪盪，呈現難得一見的淨空景象，只有員警在路口管制人車通行。（王錦河攝）

原本車水馬龍的高雄市博愛路和中博高架橋在萬安40號演習警報發布後頓時空盪盪，呈現難得一見的淨空景象，1位員警在博愛路管制人車通行。（王錦河攝）

南部地區萬安40號演習11日登場，高雄市街道淨空半小時，幾位民眾在中山八德路口騎樓下暫時休息等待警報解除。（王錦河攝）

原本車水馬龍的高雄市火車站前建國路在萬安40號演習警報發布後頓時空盪盪，呈現難得一見的淨空景象，只有員警在路口管制人車通行。（王錦河攝）

原本車水馬龍的高雄市中山路在萬安40號演習警報發布後頓時空盪盪，呈現難得一見的淨空景象。（王錦河攝）

原本車水馬龍的高雄市中山路在萬安40號演習警報發布後頓時空盪盪，呈現難得一見的淨空景象，1位員警在空盪中山路管制人車通行。（王錦河攝）

原本車水馬龍的高雄市中山路在萬安40號演習警報發布後頓時空盪盪，呈現難得一見的淨空景象，1位男子趕緊穿越中山路到對街。（王錦河攝）

南部地區台南、高雄、屏東萬安40號軍民聯合防空演習11日下午1點半至2點舉行，警報發布後高雄市街道淨空半小時，人車必須依規定暫時疏散就地避難，原本車水馬龍的高雄市中山、中華路等各街道在警報發布後頓時空盪盪，呈現難得一見的淨空景象。

警方表示，若未依規定接受疏散人員指揮或關閉門窗熄滅燈火者，或在街道及門口、窗口、陽台等處停留觀望，經勸導後仍不配合關閉或不接受指揮疏散避難者，依民防法第21條及第25條規定，可處罰3萬至15萬元。

高雄副市長許銘春先到苓雅分局聽取演習簡報後，隨即轉往捷運三多商圈站和遠東百貨視導演習情況，今年高雄市萬安40號演習模擬狀況為：遠東百貨遭到飛彈攻擊，民眾受困，參與演習人員奔赴三多商圈遠東百貨模擬演練救災、救護和人員疏散避難，消防車噴水灌救和雲梯車搶救受困者。

台鐵、高鐵和高雄捷運各班次列車正常行駛，下車旅客依引導疏散避難，高速公路「准下不准上」，警方在各交流道實施管制。

(中時)