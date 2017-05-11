高職廁所火警 兩生不適幸無礙

男廁付之一炬。（圖／許素惠翻攝）

雲林虎尾農工男廁所下午突然冒出了濃煙，教官和學生緊急搶救，整個廁所被燒的焦黑，幸無人受波及，但事後有2學生表示身體不舒服，還好經送醫無大礙，研判可能吸了太多煙，而起火原因有待調查。

(中時)