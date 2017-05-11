日本遏止北韓 考慮購買戰斧飛彈

從美國伯克級神盾艦上發射的戰斧巡弋飛彈，日本也想引進，以安裝在自己的同型艦上。(圖/美國海軍)

日本官員聲稱，為因應北韓的彈道飛彈威脅，他們正考慮引進美製戰斧巡弋飛彈，並安裝在自己的神盾驅逐艦上。

美國海軍學院新聞(USNI NEWS)引述日本共同社報導，日本的匿名官員稱：「日本政府迫切希望購買可以打擊敵方彈道飛彈基彈的攻擊型飛彈，並且最快在2018年的財政預算中明列，現在已經正在草擬相關預算案。」這名官員所稱的攻擊型飛彈就是指戰斧巡弋飛彈。

單純以技術評論，日本現役的幾種飛彈驅逐艦(金剛級)要安裝戰斧飛彈不會有任何問題，因為金剛級就是美國的阿利伯克級的日本版，艦一也都有美國設計的Mk-41垂直發射系統，非常容易安裝戰斧飛彈。至於如何導引，比如任務規畫點的設計，這些屬於軟體的部分，只要美國同意提供相關參數，更改起來也並不困難。

但是政治部分則相對複雜，因為日本在二戰大戰後，所制定的和平憲法明確規定，日本不得擁有軍隊，自衛隊只能保衛日本領土，不得有進攻性質的作戰方式。

而戰斧飛彈則是極具威懾性，有先期攻擊能力的武器，近20年來，美國的數次對外戰爭，都是以戰斧飛彈做為第一波打擊力量，並且在隨後的作戰中，也一直大量的使用，對於軍事基地、機場、橋樑、港口進行精準破壞。

除了考慮引進戰斧飛彈以外，東京也期待引進其他的飛彈彈防禦系統，也就是薩德THAAD。日本執政黨的自衛委員說：「北韓的挑釁行為已經使日本無法忽視，我們必須火速加強我們的彈道飛彈防禦系統，必須比現在更齊全。」

(中時電子報)