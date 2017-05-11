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龍崎學子包粽 祈願會考「包中」

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龍崎學子包粽 祈願會考「包中」
龍崎國中全校總動員包粽。(曹婷婷攝)
龍崎學子包粽 祈願會考「包中」
學生幾乎都不諳包粽步驟，包好後特別有成就感。(曹婷婷攝)

取「考試包中」好采頭，龍崎國中學生今天辦理一場別開生面的會考祈福活動，全校師生一起動手包粽子，為即將參加106年會考的同學祈福，希望個個包中，考上自己心中第一志願。

侯忠宏主任表示，每年端午節前，都會利用三年級技藝課程舉辦包粽子活動，今年端午節恰好與會考時間相近，因此，將包粽子與會考祈福結合，全校師生祝福應考同學一切順利。

校長蘇恭弘說，包粽子活動不只吃那麼簡單，同時蘊含許多教育目的，從中教導學生從過程中體會事事皆專業，更能知福與惜福。

同學則透過親手包粽，發現包粽子是件藝術，許晟瑜表示，最難的地方在於最後要把粽葉摺成漂亮的粽子形狀。

蘇恭弘說，透過包粽子祈福，不僅傳達對同學的關心，也希望同學體會「行行出狀元」，把每件事情認真做好，發揮到極致，就有機會創造自己獨特的未來。

(中時)

關鍵字：考試包中會考包粽子活動
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