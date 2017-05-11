解決台灣問題，陳德銘：小火慢燉，久久為功

大陸海協會長陳德銘11日至北京清華大學演講。（藍孝威攝）

自去年520後，兩岸關係陷入低潮，大陸海協會長陳德銘表示，解決台海問題需要時間，大陸目前還是以和平發展為主，「小火慢燉，久久為功」，但如果台灣搞台獨，大陸出手解決將變得順理成章。他認為，台獨份子想利用台灣關係法生事，只是「螳臂擋車，癡心妄想！」美國不會捲入這場紛爭。

北京清華大學台灣研究院11日邀請陳德銘和師生演講座談，主題是「中美關係與台海局勢」。陳德銘表示，蔡英文和川普2月通電話，大陸在震驚不滿之餘，對美國展開大量交涉，大陸向美國表達，「台灣問題不是中美見面談判的話題，而是前提，如果美國不承認一中，其他一切問題都免談。」

陳德銘認為，美國考量現實利益、在國際地緣政治上需要中國配合等因素，最後川普和大陸國家主席習近平通話時承認一中，雖然前提是「應習主席要求」，但不管如何還是承認了，確認台灣問題是中國內政問題，才讓後來的習川會順利舉行。

陳德銘指出，川普會承認一中，除了中美間的經濟因素「發揮壓艙石作用」外，在敘利亞問題、北韓核問題上，美國還是需要中國協助。中國清楚向美國傳達訊息：台灣問題不可討價還價，不然美國甭想和中國在全球化等議題上合作。

陳德銘表示，台海問題是歷史形成的問題，需要時間解決，大陸希望以和平發展的方式來實現統一，需要「小火慢燉，久久為功」，「但也不排除歷史給我們特定的機會，使我們有提前解決問題的可能，我們要提前做好準備。」如果台灣刻意搞台獨，大陸肯定會出手。

陳德銘也向台獨勢力喊話，指台獨想利用美國的「台灣關係法」當保護傘來製造事端，如同「螳臂擋居、癡心妄想！」他說，美國不願意、也不可能捲入兩岸紛爭，「台獨份子的腦袋要清醒，既然美國以自身利益優先，就不會讓自己陷入麻煩。」

而大陸解決台灣問題是否有時間表？陳德銘表示，台灣問題要順勢發展，沒有確切的時間表，即使內部有過評估、考慮，但如果公開宣布，反而不利於爭取台灣民心，不利於統一。

陳德銘曾在今年的博鰲論壇接受媒體訪問時表示，「不能作為一個外國人訪台，我要作為一個國家、兩個分治機構之間的授權代表去」，被台灣部分輿論樂觀解讀，認為大陸出現彈性，或許能正視台灣的治權。

不過陳德銘在會後受訪時澄清，他的意思是，「兩岸目前還沒有統一，實際上還分治著，但我們不能承認這種分治，我們要從現在這種現狀走向和平發展和祖國統一。」他說，「承認過去，不代表承認現在和未來，不然我（海協會長）不用幹活啦？」

陳德銘表示，台灣把「分治」的英文翻譯成seperated by rules，「那是東德西德、南韓北韓間的狀態，大陸的講法是one country, one system，這是兩種完全不同的概念。」

(中時)