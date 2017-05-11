川崎宗則返日職 敲出美日通算1500安

川崎宗則今擊出美日通算1500安。(圖/截自日本雅虎體育官網)

今年重回日職加盟老東家軟銀鷹的日籍打者川崎宗則，今在球隊與歐力士一役中，4打數擊出3支安打，並在第2打席敲出生涯美日職棒通算第1500安，也助球隊終場以7比0大勝歐力士。

川崎宗則在1999年日職選秀加盟軟銀鷹的前身大榮鷹，並在2002年6月對上歐力士前身近鐵隊敲出生涯首安，直到2011年，在日職累積1343安，2012年挑戰大聯盟，5個球季共擊出150支安打。

暌違6年川崎宗則在今年重返日職，今賽前生涯累積美日通算來到1498支，今擔任球隊開路先鋒，首打席就順利敲安，第2打席也順利擊出安打，全場4支3，成功完成生涯1500安里程碑。

(中時電子報)