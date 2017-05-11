嘉義縣力推反毒教育 張縣長感謝中國信託鼎力協助
嘉義縣政府與中國信託反毒教育基金會共同合作，5月1日至14日在嘉義縣立體育館舉辦反毒教育，以先進科技結合吸毒等情境虛擬親身體驗，截至10日為止已有2,930人受益獲得反毒知識，縣長張花冠特別感謝中國信託反毒教育基金會董事長辜仲諒，將多媒體互動毒品特展移到嘉義縣，全力支持推廣反毒教育。
此次反毒教育展場，有「寓意監獄空間」、「改良版吸毒變臉」、「人生選擇軟體」、「仿真毒品氣味體驗」等7個展區，同時衛生局於5月1日至5日止以3D電影巡迴車「HIGH 害人生」到民雄鄉、水上鄉、中埔鄉、朴子市、竹崎鄉、新港鄉及太保市等7鄉鎮計10所校園辦理反毒宣導，共有1,493位學子在巡迴車的宣導下，與「本能反應」、「天使與魔鬼」、「連鎖反應」及「做自己的主人」等項目做互動，並深刻地感受吸毒者的現身說法，學子也紛紛表示，吸毒會坐牢、好可怕、毒品真的好臭喔、吸毒後變好醜，徹底地強化學子們的反毒意識及明白吸毒的壞處。
此次反毒宣導活動，張花冠指出縣府運用嘉義縣政府line@生活圈群組及LED廣告等多管道方式來行銷活動，基金會以活潑、創新的方式來改變以往呆板的「一言堂」反毒宣導形式，加入了多媒體互動教育來啟發年輕學子體驗毒品危害，相當具有啟發性，且令人印象深刻。
張花冠強調，很感謝中國信託反毒教育基金會的用心與熱情，讓嘉義縣反毒教育能更深入所有學子的心，除了歡迎大家5月14日前踴躍到縣立體育館學習毒品危害知識，縣府也用心製作反毒宣導影片在小花縣長臉書上播映，請大家踴躍觀看分享，讓反毒的知識更加廣泛及深植人心。
(中時)
關鍵字：反毒教育
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