嘉義縣第2屆「一季園主」徵求對農業熱忱的素人
去年「一季園主」活動開跑吸引青年農民來嘉義縣從事農業，圓滿完成美濃瓜栽種成果，此次嘉義縣精緻農業協會與縣政府合作持續舉辦第2屆「一季園主」活動，同時提供嘉義甜姐兒之稱的美濃瓜栽種技術，讓參加活動的素人能增加實作經驗。
「一季園主」活動目的是希望激發更多對農業有興趣的青年返嘉從事農業，為讓素人朋友們減少過多負擔，精緻農業協會與縣政府無償提供土地設備，規劃讓各地前來參與一季園主的青年朋友不需花費太多成本，就能獲得資材、種苗、肥料等資源，及與前輩們經驗分享，甚至連行銷通路也有人指導，協助素人順利栽種、完成園主任務。
農業處長林良懋指出，去年第1屆的ㄧ季園主活動培育出來的園主們，獲得栽種及農業經驗後仍努力於設施農業栽植，此次更栽植出7種不同顏色，如7色彩虹的小番茄大獲好評，同時深受市場歡迎，更以彩色番茄行銷到香港市場，成功打出國際口碑。
林良懋說，第2屆的ㄧ季園主申請資格為目前尚未從事農業生產，但未來有意願投入農業的素人，須年滿18歲以上，並以團隊報名的方式，每隊3到4人為限，相關報名資訊可上「嘉義縣精緻農業協會粉絲團」查詢，受理申請期間從106年5月3日起至5月13日止，歡迎大家踴躍報名參加。
(中時)
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