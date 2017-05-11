太平島基礎設備趨完善 軍友社首度登島勞軍

軍友社首度登上太平島慰勞官兵，理事長李棟樑（中）感謝眾官兵在遙遠的地方守護國土，並承諾會持續整合各界資源作為島上官兵後盾。(圖/楊孟立)

位於南海的太平島近年在積極建設下，基礎設施日趨完善，更將擁有4G網路基地台。適逢端午節將至，中華民國軍人之友社今(11)天在海巡署署長李仲威、陸軍副參謀總長陳寶餘等人的陪同下，登上太平島慰勞島上官兵，並致贈加菜金與禮品。

太平島駐島單位目前有負責南海海域執法的第五海巡隊南沙海巡分隊，負責機場跑道維護、航行管制的空軍太平分隊，負責南沙地區氣象資料觀測、搜集的海軍南沙氣象臺，島上的南沙醫院配有高雄國軍醫院支援的醫官1員、牙醫官1員、外科主治醫師1員、麻醉護理師3員。

我國在太平島上建設日趨完善，2014年完成包含著行燈光系統在內的4項機場改善工程，隔年碼頭整建工程完工並啟用，提供船艦泊靠及運補作業，而島上官兵期待已久的4G網路基地台也即將在下個月完工，太平島將不再成為「孤島」。

軍友社理事長李棟樑指出，能夠看到駐守在太平島的官兵，心中是既開心又不捨，開心的是在他就任軍人之友社理事長即將滿3年之際，終於踏上太平島；不捨的是這裡有辛苦的一群人，長年在距離臺灣本島那麼遙遠的地方守護國土。

李棟樑說，未來他會持續整合各界的資源，將各界源源不絕的支持力量帶給島上官兵，表達對官兵的崇高敬意與謝忱。

(中時)