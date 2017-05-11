母親節前夕 中埔幼兒園與公嬤同樂

中埔鄉公所11日舉辦母親節感恩活動，現場有90位幼兒園小朋友與30位活力站的阿公嬤一起同樂，阿嬤把小朋友當成自己的孫子大力的擁抱著。（余信賢攝）

中埔鄉公所11日舉辦母親節感恩活動，現場有90位幼兒園小朋友與30位活力站的阿公嬤一起同樂，阿嬤把小朋友當成自己的孫子大力的擁抱著。（余信賢攝）

中埔鄉公所11日舉辦母親節感恩活動，現場有90位幼兒園小朋友與30位活力站的阿公嬤一起同樂，活力站的老人們也使出渾身力道在跳舞。（余信賢攝）

中埔鄉公所11日舉辦母親節感恩活動，現場有90位幼兒園小朋友與30位活力站的阿公嬤一起同樂。（余信賢攝）

中埔鄉公所11日舉辦母親節感恩活動，現場有90位幼兒園小朋友與30位活力站的阿公嬤一起同樂，小朋友們正開心地跳著舞。（余信賢攝）

中埔鄉公所11日舉辦母親節感恩活動，現場有90位幼兒園小朋友與30位活力站的阿公嬤一起同樂，小朋友們正開心地跳著舞。（余信賢攝）

中埔鄉公所11日舉辦母親節感恩活動，現場有90位幼兒園小朋友與30位活力站的阿公嬤一起同樂，阿公正在開心看著小朋友們跳舞。（余信賢攝）

中埔鄉公所11日舉辦母親節感恩活動，現場有90位幼兒園小朋友與30位活力站的阿公嬤一起同樂，阿公正在開心看著小朋友們跳舞。（余信賢攝）

中埔鄉公所幼兒園的幼兒們11日與中埔長青活力站的阿公、阿嬤們，一起大手牽小手唱跳最近流行的「踩踩踩」、「老人阿哥哥」、「媽媽寶貝」等舞曲，讓長青活力站的阿公、阿嬤們提早渡過母親節。

11日中埔幼兒園的90位小朋友在老師帶領之下前往公所與30位中埔長青站的阿公嬤同樂，小朋友以目前最夯的律動音樂歌曲「踩踩踩」開場，中班幼兒配合母親節來臨，以手語唱跳方式表演「媽媽寶貝」歌曲。

接著長青活力站的阿公、阿嬤們跳著屬於他們年代的「老人阿哥哥」，讓平時隱藏實力的阿公阿嬤使出渾身解數，賣力扭腰擺臀跳出屬於他們的阿哥哥，頓時我們仿佛回到50年代，阿公阿嬤年輕的時代，場面相當溫馨逗趣。

鄉長李碧菁在現場也感受到小朋友熱情舞動的活力，也下場與小朋友及阿公嬤們，一起跳舞同樂。

一位王姓阿嬤表示，參加長青活力站已經有2年的時間，原本活力站每個月都會辦一次活動，讓老人們活動筋骨。這一次的活動剛好是在母親節前夕，讓自己感到相當溫馨。而這群小朋友就像是自己的孫子，把小朋友當成是自己家人，付出自己對孫子的愛，找出過去親子共處那份甜蜜溫暖的心，整場氣氛溫馨感人。

李鄉長表示，為了讓活力站的老人家們過個難忘的母親節，特別在母親節前夕邀請公所幼兒園的小朋友前來唱唱跳跳，表演給長輩欣賞，也讓這群孩子可以有不一樣過節的氣氛。

(中時)