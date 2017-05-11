農會女總幹事 敷面膜戴斗笠上台北街頭宣傳
在台北街頭戴斗笠大敷屏東香檬面膜，被封為農會一朵花的佳冬農會總幹事林淑玲，為推銷屏東農產，「撩落去」當起怪客，和縣長潘孟安趣味對談，為即將在台北舉辦的女性農民農產推廣會搶先代言，林淑玲笑稱，連外出都不忘保養，一定是個愛美的屏東在地歐巴桑。
潘孟安10日晚間在臉書發表短片，他在台北街頭遇到1位頭戴斗笠、身穿圍裙、臉上敷著面膜，手拿大花農場玫瑰花水及佳冬透紅佳人蓮霧的婦人，詭異的模樣跟台北都會超不搭，2人也玩起「猜猜我是誰」。
在答案揭曉前，林淑玲在臉書猜對方是1位超級愛美的歐巴桑，因為她知道要敷屏東香檬面膜、喝玫瑰花茶和吃透紅蓮霧這些養顏美容產品，結果這個怪客，就是她本人。
「不是少女的我，用這樣面貌出現，真是期待又怕受傷害」林淑玲笑說，農業處邀請她幫忙宣傳活動時，還以為會是穿著美美出席的制式記者會，沒想到年輕人卻想來場不一樣的記者會，而在台北街頭敷面膜的經驗，永生難忘。
潘孟安表示，近年越來越多的婦女投入農業產銷，表現甚至比男性還出色，這次以屏東女性農民及符合女性需求的產品為主軸，凸顯屏東女性投入農業的能力。
「屏東女力－屏東縣農特產品推廣活動」，13日將在新光人壽摩天大樓登場，屏東10組女性農民帶著自家的玫瑰、香檬、蓮霧、檸檬等農特產品北上參展。
(中時)
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