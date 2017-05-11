特斯拉太陽能屋瓦價格 低於預期

特斯拉（Tesla）周三宣布開放全球消費者線上預訂太陽能屋瓦，並公布其中兩款屋瓦單價約每平方英尺21.85美元，低於市場預期。

《消費者報告》先前估計，若將太陽能屋瓦為消費者省下的電費計算在內，特斯拉太陽能屋瓦單價須在每平方英尺24.50美元，才能與傳統的瀝青材質屋頂競爭，所幸特斯拉周三公布的單價較低。

(工商)