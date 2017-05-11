想看餵魚秀的白血病女孩 在海生館圓夢
患有淋巴性白血病的15歲小旻，一直有個願望，想到屏東海生館親眼看到餵食秀，不過因家中經濟問題，與父母忙於工作，懂事的她一直不敢向家人開口，直到喜願協會訪談發現，並和海生館海景公司合作，讓小旻一家人徜徉在蔚藍的海洋世界，一圓她的夢想。
樂觀活潑的小旻，在3年前發現自己罹患淋巴性白血病併中樞神經侵犯，雖然立即展開治療，但是過程中卻又發現中樞神經及骨髓復發，長期的治療帶給小旻許多不適與疼痛，但堅韌的小旻，始終用她開朗地笑容面對這一切。
與家人關係緊密的小旻，內心卻藏有一個心願，她一直想去屏東海生館，但她知道家中經濟無法負擔且父母總忙於工作，因此不敢將心願告訴父母，在喜願協會的訪談下，小旻許下想去屏東海生館的心願，希望藉著這次出遊，讓家人共同編織歡樂回憶。
10日抵達海生館的小旻及家人停留了6個多小時，參觀了館內的海底隧道、大洋池、海藻森林等展示區域，也與熱帶魚、白鯨、企鵝等海洋生物們相見歡。
小旻笑說，她最喜歡在海底隧道裡散步，感受徜徉在海裡的感受，還能親眼看到潛水人員下水餵食的畫面，總算一圓海生館參觀的夢想，最大的收穫就是跟家人久違的出遊，感覺很幸福。
(中時)
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