Uber官司纏身 自駕車研發團隊爆離職潮

科技部落格Recode報導，叫車服務業者優步（Uber）遭Alphabet控告竊取自駕技術一案難以了結，令優步自駕車研發計畫陷入瓶頸，而研發團隊成員也因部門前景不定而傳出離職潮。

Alphabet在今年2月指控，優步自駕車研發部門主管列凡杜夫斯基（Anthony Levandowski）從前東家谷歌竊取商業機密，來協助優步發展自駕車。

自從列凡杜夫斯基遭到起訴後，優步已將他調離自駕車研發部門，改由資深工程師梅伊霍夫（Eric Meyehofer）暫代主管職務，但內情人士透露研發團隊裡有不少人擔心優步自駕車計畫陷入瓶頸，近日已開始尋覓其他出路。

(工商)