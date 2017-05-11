嘉縣番路鄉公所 表揚模範母親活動

番路鄉公所在11日舉辦模範母親表揚活動，獲得今年番路鄉模範母親的下坑村林勤媽媽盛裝出席活動。（圖/余信賢）

番路鄉公所在11日舉辦模範母親表揚活動，獲得今年番路鄉模範母親的下坑村林勤媽媽。（圖/余信賢）

番路鄉公所在11日舉辦模範母親表揚活動，獲的今年番路鄉模範母親的下坑村林勤媽媽（拿獎牌左邊）盛裝出席活動接受鄉長林清根（拿獎牌左邊）的表揚。（圖/余信賢）

充滿馨香的5月裡，是感恩母親養育的日子。嘉義縣番路鄉公所在11日在仁義湖岸大酒店舉辦模範母親表揚活動，共計有11位接受表揚，鄉公所也錄製模範母親的故事影片在會場中播放。

母親在家庭中的地位舉足輕重，工作時間遠比父親大上許多，母親常默默的為整個家庭奉獻，付出全部的心力。因此在母親節前夕，社會上都會舉辦各項母親節活動，表揚這些家庭中最偉大的女性同胞。

番路鄉公所也秉持感恩母親的信念，在母親節前夕表揚番路鄉內11個村的模範母親，其中有2位模範母親的人生歷練令人動容。

下坑村模範母親林勤媽媽，只有國小的學歷，在自己2個兒子的教育上相當嚴厲，雖然自己懂得不多，卻每天趁著孩子放學後的時間陪伴他們複習每天在校所學的課程，也將2個兒子送進研究所獲得碩士學位，目前分別從事業務經理及銀行業的工作，林媽媽目前也到社會大學就讀成人教育班，充實自己。

番路鄉長林清根表示，番路鄉生活較為困苦，番路的媽媽們都堅忍刻苦，成就了整個家庭，感謝每位守護家庭的母親，母親節快樂。

(中時)