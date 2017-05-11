北門郵局開發案 北市府打槍文化部
北市府計畫在北門郵局基地開發興建高樓，昨(10)天先通過開發案都市設計準則，今又通過將北門郵局都市計畫變更「創新產業特定專用區」，容積率上限高達800％。由於開發案鄰近國定古蹟北門，文化部盼文資先行，都委會委員也對古蹟周邊景觀影響提出異議，最終全案仍由主席林欽榮裁示修正通過，將送內政部都委會審議。
北門郵局基地約1.5公頃，北市府擬推動公辦都更，在市定古蹟北門郵局後方打造國家創新創意中心，一度喊出要蓋50層樓、30層樓的「雙塔」。北市都發局為此將郵政電信用地、學校及郵政用地、商業區劃為創新產業特定專用區，最高總容積可達800％。
由於開發案鄰近國定古蹟北門，有遮蔽古蹟、影響景觀的可能，文資團體質疑日後開發成功，北門將被大樓的陰影擋住；文化部昨也派代表出席，要求市府遵循《文資法》34條、38條，找時間先送文化部審議，討論後再做決定。
不過，都委會執秘劉秀玲強調，《文資法》34條、38條規範的事，在工程或開發行為前須進行文資審議，至於都市計畫是先確定使用計畫，確定了才能進行開發，因此都市計畫先行有必要性與正當性。針對市定古蹟北門郵局案，日前已徵詢過北市文化局意見，一切都符合程序。
北市文化局副局長田瑋則說，針對北門郵局開發案，有必要可進入文資會討論，至於以北門為核心的部分，是文化部權管範圍，但目前新版《文資法》的施行細則和基準都不清楚，要提醒一下文化部。另外，他認為都發局目前提出的視角模擬都符合規定，未來會要求設計單位按照相關規定提案。
最後都委會做出決議，會將文化部建議將作為紀錄，未來開發時必須進行日照、環境的模擬，確保不會遮掩北門，全案修正通過，之後將進入內政部都委會審議。
(中時)
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