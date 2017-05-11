安倍會二階俊博 表達改善中日關係意願

共同網報導，日本首相安倍晉三11日在官邸會見了為出席國際會議將從12日起訪問中國大陸的自民黨幹事長二階俊博，表達了改善日中關係的意願。安倍表示，將切實與黨合作推進（關係的改善），並將寫給中國國家主席習近平的親筆信遞交給二階。

之後二階向媒體表示，預計訪問大陸期間可能實現與習近平會談。二階還向安倍提議兩國領袖互訪，安倍認為這是非常好的想法。

二階將出席14、15日在北京召開的 「一帶一路」峰會。

(旺報)