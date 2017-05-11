兩岸男人都愛美 大陸95後男生成美妝生力軍
在兩岸年輕男性包裡看到護脣膏、BB霜，無須訝異，「男妝經濟」崛起中。2019年，中國男性護膚品及化妝品市場銷售額將達19億元人民幣。其中以大陸95後男生最注重美妝消費。台灣美妝部落客ChaCha強調，「男人也有愛美的權利！」
早在魏晉時期就有對男子「膚如凝脂，唇賽點朱，面似月下白玉」的描寫。數據指出，中國有超過80%的男性願意每天花25分鐘使用美妝產品，無庸置疑，男性美妝產品正在中國市場快速成長。
男性妝容以藝人鹿唅最具代表性，清透底妝、細長眼線、煙燻眼影等大幅增加顏值魅力。ChaCha表示，高中時臉上出現莫名其妙的疤痕，開始他美妝之路，「不論男女，都有美的權利，因為臉就是個人的金字招牌！」
《95後男孩美容消費微報告》指出，95後已成網購美妝新消費生力軍，雖然多數95後的消費金額仍不及90後來的高，但囤貨觀念則深根兩大消費群的心中。隨著美妝觀念提升，美容成為95後的必修學分，也顯示新男性美妝年輕群體正在覺醒中。
「彩妝是人生的不歸路!」ChaCha笑說，他每個月花近1萬台幣在彩妝上，每次有新口紅、粉底上市，他全身上下的細胞就會開始躁動，打亮的產品，每個牌子的亮度、粉質、色溫都有不同，所以他只能通通帶回家，結果搞得自己快要破產了！
(旺報)
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