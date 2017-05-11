竹東圳可列文化景觀？竹縣文化局今現勘
新竹縣文化局11日舉辦今年度文化資產價值建造物會勘，由文化局長張宜真召集具有建築師資格的委員薛琴、鍾心怡，前往竹北公三公園番仔寮老屋、竹東圳入水口、員崠神社遺址、西河堂林屋等潛力點，後續將再依〈文化資產保存法〉進行審議。
竹東圳入口位於軟橋地區，新竹縣議員林昭錡11日陪同現勘，林昭錡表示，竹東圳是在日治大正年間，由他的叔公太林春秀出資、花3年時間以人工開鑿，當年以農業為主的社會，開鑿竹東圳對於大竹東地區影響甚鉅。
林昭錡也表示，竹東圳運用虹吸原理，在當年是高水準的水利設施，引水可灌溉1千頃農田，他身為林家後代也希望能夠保存。
出席的委員薛琴也指出，在文資法中，除了古蹟與歷史建築外，文化景觀也相當重要，古蹟、歷史建築通常是靜態，但文化景觀則為「活的資產」，包含自然與人文。早期林家先祖透過水圳設施，將上游水源引至灌溉區，薛琴表示，應可透過文化景觀方式，延續歷史並保存。
出席現勘的委員們建議，可回歸文資法建立文化資產身分作為劃定，竹東圳入水口水門、多處隧道、圳道及上游水力發電、及寶一水庫等都可是保存範圍。除了竹東圳之外，11日文化局也赴員崠神社、西河堂林屋、竹北公三公園番仔寮老屋等地現勘，後續將再依〈文化資產保存法〉進行審議。
(中時)
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