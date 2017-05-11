北韓若射彈 日新系統對本土速發訊息
共同社11日報導，日本政府近日採用了能迅速向在日本領空與領海外航行的船隻與飛機發送北韓發射彈飛彈信息的系統。據稱該系統將過去由負責人逐個進行的聯絡工作自動化，可使發信時間由此前飛彈發射後十幾分鐘才得知，縮短至數分鐘內。
當預計飛彈會落在日本領土、領海內或經過日本上空時，內閣官房向相關機構及地方政府等同時發送緊急信息的「Em-Net」將發出速報。信息也會提供給船隻及飛機。
但預計飛彈落在日本領土及領海之外的情況則不屬「Em-Net」發信對象。新系統會將內閣官房發送至國交省的飛彈發射信息，自動發送給提前登記的航空及船運公司，可把獲得訊息的時間縮短至數分鐘。
(旺報)
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