南韓總統文在寅上任第一天 忙著打電話

南韓總統文在寅周二當選後，周三火速就職，上台第一天則忙著與美國、中國與日本國家領袖電話熱線，討論北韓去核化與如何降低朝鮮半島引發的區域緊張情勢。

就任第一天的周三晚上，文在寅馬上與美國總統川普通電話，雙方的首次熱線同意在因應北韓發展核武一事上採取「密切合作」的共識。

與川普熱線完幾個小時後，文在寅隨即又與中國大陸主席習近平通電話，雙方在40分鐘的通話中同意平壤去核化為中國與南韓「共同的目標」。

(工商)