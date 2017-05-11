男罹患「愛戀妄想」症 癡纏前女友胞姊5年

39歲李姓男子因愛慕黃姓前女友的雙胞胎姊姊，竟然瘋狂跟蹤、騷擾前女友姊姊達5年，黃姊搬家多次躲避，都被李男找到，2015年6月2日李男又拿複製鑰匙，闖進黃姊住處偷內褲、沾血衛生棉等，碰巧被黃姊發現，趕緊報警逮人。新北地院認定，李是受到「愛戀妄想」精神症狀影響，導致辨識行為能力減低，減刑後判拘20日，可上訴。

判決指出，李男原本與黃女雙胞胎妹妹交往，但見到黃姊後，一見鍾情轉而追求姊姊，天天在公司及住家樓下站崗、跟蹤，甚至幻想跟姊妹倆結婚共組家庭，還寫了上百封幻想3人行的示愛信。

新北地院認定，李男已觸犯侵入住宅罪，但經醫院鑑定，李是受到「愛戀妄想」精神症狀影響，導致辨識行為能力減低，依刑法19條減刑後判拘20日，執行前須在醫院監護2年。可上訴。

(中時)