行政院經貿辦主動致函美方 解釋雙邊經貿現況

台灣被美國列為16大貿易逆差國之一，為因應美方近期將提出「重大貿易逆差綜合報告」，並預定於5月18日召開公開聽證會，行政院經貿談判辦公室今（11）日表示，經廣泛徵詢產、官、學各界意見，我方已研訂書面評論意見，主動表達對台美經貿關係觀點，並由駐美代表處提交美國商務部，提供美國政府單位參考。

行政院經貿辦指出，我國評論意見主要由貿易平衡、公平貿易、製造業與國防安全及未來展望等四個面向，探討台美雙邊經貿發展現況與趨勢。我國強調，台美共同享有正面且互惠的貿易關係，藉由分析進、出口及各年度數據，由雙邊貿易結構進行整體考量，提出供應鏈垂直互補的相關案例，並彰顯我國係屬自由開放貿易體制，雙邊經貿往來並未影響美國就業機會或產業。重點摘要如下：

一、2016年台美貨品與服務貿易總額849億美元，美對台貨品與服務貿易總逆差91億美元，貨品貿易逆差133億美元，服務貿易順差42億美元，農產品貿易則有順差30億美元；台灣係美國第10大貿易夥伴，第7大農產品出口市場，雙邊經貿關係穩健。

二、台美經貿關係具有明顯互補性，統計顯示雙方企業具有垂直分工的關係高達78%，雙方製造業夥伴關係密切，特別在半導體中的積體電路、螺絲螺帽、汽車零組件及石化業等產業緊密結合，為台美雙方創造合作、互惠及雙贏局面。

三、台灣並非造成美國巨額逆差產品的主要出口國，在鋼品、紡織品及汽車等傳統與就業關聯性較高的製造產業，台灣出口佔美國進口比例亦逐年下滑；此外，台灣對美國軍購金額中後勤服務及人才訓練費用，以及船艦等部分項目，並未呈現於美方貿易統計；未來雙方應就貿易統計的差異部分繼續溝通，增進理解。

四、台灣認同公平貿易重要性且市場開放，我國工業產品平均關稅僅約4.2%，加上法規制度接軌國際及保護智慧財產權與增加法規透明化的努力，多年來已有許多美商深耕台灣，美國商會亦正面評價台灣經商環境；此外，美國在農產品對台灣享有長期巨額順差，持續享有台灣政府採購的商機。

五、台灣政府加強貿易執法作為，與美國在戰略性高科技貨品出口管制方面合作無間，致力促進區域穩定及和平；未來台灣亦將持續加強與美國在遏止違反貿易及關稅法規行為的合作。

六、台美雙邊貿易與投資發展潛力雄厚，貿易方面，台灣係美國半導體機台、航空器、農產品、服務業、智慧財產權及軍備產品的主要採購國，未來亦將持續對美國進行該等重大產品採購；投資方面，台商高度關注「美國製造」政策，特別在石化、鋼鐵、紡織及電子等產業，統計台商對美國未來投資金額估計可達341億美元。

七、2017年台美產業訪團互動熱絡，例如：共同舉辦數位經濟論壇；美國商務部「智慧技術商務代表團」訪台；台灣全力響應2017年「Select USA」論壇，參加產業與家數規模史上最大；籌組菁英企業領袖訪美團；辦理第3屆「美國商機日」；籌組農產貿易友好訪問團及製造業者訪美團等。訪團交流強化雙邊投資、產業及貿易等合作關係。

八、台灣至盼推動更加優質的台美經貿關係，雙方政府已有許多處理困難問題的經驗，盼在既有基礎上，提升雙方溝通互動頻率與擴大議題範圍，討論未來強化台美公平互利經貿關係的任何可能方案，特別是在國際局勢多變之際，形塑更強而穩固的台美經貿關係。

行政院經貿辦表示，美國川普總統於2017年3月31日簽署13786號行政命令，指示美國商務部與貿易代表署於90日內研提「重大貿易逆差綜合報告」。商務部續於4月17日發布聯邦公報，指出美國對大陸、日本、德國、墨西哥及我國等16國面臨重大貿易逆差（我國為美國第14大逆差國），將就撰寫此報告徵求公眾意見，並預定於5月18日召開公開聽證會。

(中時)