竹崎鄉圓潭自然生態園區舉行－「樂愛星螢野餐趣」，許多人坐在草地上野餐。（余信賢攝）

竹崎鄉圓潭自然生態園區舉行－「樂愛星螢野餐趣」，現場有音樂家演奏優美樂曲讓大家聽得如癡如醉。（余信賢攝）

竹崎鄉圓潭自然生態園區舉行－「樂愛星螢野餐趣」，文觀局長許有仁（中）到場參加。（余信賢攝）

天上星河，地上螢河，悠美旋律，齒頰留香，如仙境之光饗宴於5月11日在竹崎鄉圓潭自然生態園區盛大舉行－「樂愛星螢野餐趣」！結合螢火蟲、自然生態與音樂饗宴，打造螢光四起的大型草地音樂會，在螢火蟲的家品嚐在地手作山產野菜餐食，另有手作DIY體驗與專業螢火蟲導覽人陪您探索螢光秘境，還可帶回紀念野餐墊，限量200份套票，報名優惠價只要599元！此次活動搭配周邊合法民宿特別加碼，只要報名活動再搭配住宿訂房，前100位訂房者可再抵200元！現場也特別企劃「完全娛樂」知名神秘嘉賓將到現場直播喔!!

「樂愛星螢野餐趣」活動以螢火蟲生態為軸，搭配嘉義山城地方特色，邀請梅山鄉瑞里村、梅山鄉瑞峰村、梅山鄉太平村、阿里山鄉來吉村、竹崎鄉光華村等五個在地社區，共同推出地方限定之風味野餐盒，一盒容納五區的隱藏版菜色，讓民眾現場體驗，在螢火蟲的家園享用味覺、聽覺、視覺、嗅覺等五感全開的光之饗宴，現場另有手作DIY，帶回專屬賞螢的體驗紀念，待夜幕低垂、螢光四起時，和導覽人員，深入螢火蟲棲息地，體驗螢火紛飛的自然景色，帶回螢光記憶，報名連結為https://goo.gl/D14cDk，名額有限欲購從速。

今年賞螢季，推估於4月20日至6月30日是螢火蟲大發時期，除了5月11日主題活動外，五月的每周三、四、五，推出平日限定體驗活動，民眾可以報名參加嘉義山城五個社區精心安排五種各具社區特色的體驗行程，品嚐在地風味野餐盒、參加手作DIY與賞螢導覽！體驗行程可與當地合法民宿業者報名，省時又省力！

此次梅山汗路文化觀光祭規劃全年度活動，4到6月現正閃耀登場的梅山賞螢季以及接下來7到9月的採茶趣，搭配預計即將完工的太平雲梯，好玩的攏底「嘉」，嘉義陪伴全國民眾從2017和您一起玩到2018！

(中時)