宋仲基來台必吃 「思慕昔」芒果冰來台中開店了
天氣轉熱，冰品大戰一觸即發，看好中南部四季如春的好天氣，CNN推薦來台灣必吃美食「思慕昔」芒果冰，11日起進駐台中一中商圈設置旗艦店，這也是該品牌跨出台北市台中第一店，業者指稱中南部四季如夏，冰品旺季拉更長，未來也將響應政府南向政策，繼拓展中國大陸、新加坡、韓國等海外市場後，往東南亞各國布局。
國內本土知名「美而美餐飲連鎖集團」旗下之「思慕昔」品牌2010年進駐台北一級觀光商圈「永康街」，以原創技術將三種芒果放入雪花冰磚中，徹底顛覆了傳統挫冰市場，被CNN和許多旅遊雜誌評選為「來台灣必吃代表美食」之一，也是韓國知名綜藝節目Running Man、日本女星渡邊直美、韓國男星宋仲基等知名明星來台必吃之台灣美食。
全世界擁有近20間店點的思慕昔，目前於中國大陸、新加坡與韓國皆有駐點，而香港、加拿大與美國等地知名餐飲集團也紛紛來台「提親媒合」，希望爭取國際代理權。
此次進軍至餐飲業必爭之地的台中市，「思慕昔」選定台中在地指標「一中商圈」，不惜斥資近千萬，設置品牌旗艦店。開幕首周推出每日全館芒果雪花冰8折優惠、打卡送芒果酥以外，開幕前三日更推出每日百名1元吃冰的開幕的超驚喜優惠。
思慕昔總經理賴威光也強調，未來思慕昔的營運策略，不僅會配合政府的國際新南向政策，目前更在評估南向拓展至高雄等地，希望每位想吃到享譽國際的「國際級冰品」的消費者，都能就地享用美食！
(中時)
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