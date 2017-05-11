企業溫馨送蛋糕　家扶阿母驚喜感恩過節

家扶媽媽驚喜收到蛋糕。（葉書宏翻攝）

家扶媽媽驚喜收到蛋糕。（葉書宏翻攝）

新北市家扶中心的單親媽媽在母親節前夕收到105個8吋愛心蛋糕，讓許多媽媽感動和溫暖。家樂福首度與新北市家扶中心合作，鼓勵民眾認捐愛心蛋糕，家樂福再加碼5250元提貨券作為希望基金給新北市家扶中心，擴大受惠的家庭。

新北市家扶中心扶助約1500戶弱勢家庭、3300名貧困兒童。家扶統計，其中60％是單親媽媽需常年照顧家中未成年子女並獨力負擔家計，有8％為隔代教養家庭，多數是年邁的阿嬤撫養年幼的孫子女。

家扶看見許多單親媽媽為了扛起家計的重擔，除了正職工作之外，週末還要兼職以維持家庭生活。有位大陸籍媽媽每天在餐廳工作，趁著排休時間再到另一間便當店打工；另一位阿玲媽媽，因為小孩年紀還小，暫時與娘家的父母親同住，阿玲媽媽白天照顧孩子，晚上趁小孩及阿公阿嬤熟睡時，兼大夜班的工作，日夜巔倒。母親節期間，家扶媽媽為了撫養年幼的子女，總捨不得幫自己慶祝、買禮物、買蛋糕，將幾百塊錢省下來，預留接下來一週的餐費或購買小孩的學用品。

家扶阿英，是位隔代教養的阿嬤，和年邁的老伴一起撫養二名國小的孫女，平時阿英一家人的生活以政府和家扶補助為主，家庭生活非常樸實，從未有機會買蛋糕慶生過節。這次收到家樂福送的蛋糕，祖孫都很開心，小朋友很期待吃甜甜的蛋糕，社工也藉此向孩子說明，每年母親節是要讓孩子抱著感恩的心，謝謝媽媽、阿嬤平時用心照顧家庭的辛苦。

新北市家扶中心主任陳美君表示，自己也是一位母親，在職場與家庭間取得平衡是不容易的，相信單親媽媽更是艱難，非常需要親友的協助或是社會大眾的幫忙。因此家扶需要像家樂福愛心企業主動協助家扶募集愛心蛋糕、物資及現金提貨券，協助家扶更有效、即時地協助弱勢家庭與貧困兒童。受助家庭都很希望自己盡快脫離貧窮、長大，迫不及待地回饋社會，讓愛延續。

(中時)