愛地球妙點子 歡迎新北學子提計畫拿獎金

世界宗教博物館與新北市政府合作舉辦「愛地球妙點子」競賽，歡迎學子發揮創意投件，為地球盡心力。（葉書宏翻攝）

地球暖化是人類當前最大的危機，如何面對？青年學子責無旁貸，更必須付諸行動，世界宗教博物館長期推動生命教育及尊重、包容、博愛理念，相當重視孕育生命的環境教育，為募集具體可行的企畫案，與新北市政府合作舉辦「愛地球妙點子」競賽，歡迎學子發揮創意投件，為地球盡心力。

由世界宗教博物館主辦，財團法人靈鷲山佛教基金會、財團法人靈鷲山般若文教基金會、財團法人新北市靈鷲山慈善基金會協辦的「愛地球妙點子」企劃案競賽，即日起至6月30日截止收件。獲選的企劃案，尚需進行第二階段的實踐執行並陳報，期盼學子身體力行，落實愛地球的妙點子。

有學生打電話詢問有關參賽資格的問題，世界宗教博物館表示，現設籍台灣，且本學期就讀新北市任一所大專院校、高中職及五專的學生、研究生都可報名，企劃案不限人數。如有指導老師更佳，歡迎學校老師帶領學生一起創意發想，提出具體可行的「愛地球妙點子」企劃案。

有愛更要有方法、有行動，宗博邀學子發揮創意拿奬金，首獎獎金新台幣10萬元、二獎獎金5萬、三獎獎金3萬，另頒發獎狀，實踐金也將依需要核給。活動辦法及報名表下載，請上世界宗教博物館、靈鷲山全球資訊網或新北市民政局網站。

(中時)