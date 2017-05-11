百度帳號實施實名制 搜索不受影響

中新社報導，中國大陸搜尋網站百度有多個產品出現建議實名制認證的提示，百度11日表示，實名制操作綁定1個手機號即可，但搜索不需要實名登陸。

百度稱，賬號實名制的依據是將於6月1日正式施行的「中華人民共和國網絡安全法」。該法第24條規定，網絡營運者為用戶提供訊息發布、即時通訊等服務，在與用戶簽訂協議或者確認提供服務時，應當要求用戶提供真實身份訊息。

百度說，包括百度在內的網路服務提供方，都必須在此日期之前，配合完成用戶享受相關服務前的實名認證過程。

(工商)