雲林縣調整後房屋標準單價 不溯及舊有房屋

房屋稅五月一日開徵，繳納期限到本月底止，很多民眾收到房屋稅單發現「漲了」，雲林縣稅務局表示，依據房屋稅條例第11條規定，房屋標準價格每3年重行評定1次，雲林縣原房屋標準單價自民國73年訂定後，一直沿用30餘年未調整，致與近年房屋實際造價有數倍的落差，造成房屋稅稅負未盡合理現象。

雲林縣稅務局指出，為改善房屋標準單價偏低情形，自101年起包含本縣在內已有19個縣市皆已陸續調整房屋標準單價。

稅務局表示，考量縣民租稅負擔，雲林縣不動產評價委員會於105年5月31日召開會議審議通過，採取對民眾衝擊最小之方案，適度調高本縣房屋標準單價，以鋼筋混凝土造4層樓房屋為例，調整後房屋標準單價每平方公尺為5500元，換算每坪約為1萬8000元，仍顯低於市場實際造價（每坪約6萬元）。

稅務局強調，房屋標準單價調整是為合理反映房屋實際造價，本次調整後的單價僅適用於105年7月1日起核發使用執照及建築完成之新建、增建、改建房屋，亦即105年6月30日以前領得使用執照或完工之房屋稅負不受影響，為原有17萬4千多戶房屋稅不受房屋標準單價調整影響，請民眾不要誤解。

(中時)