猛打賞又開轟 王柏融擊球感覺好

王柏融今轟出本季第六轟。(資料照 中央社)

Lamigo桃猿外野手「柏融大王」王柏融，今面對富邦悍將，4打數擊出3支安打，包含本季第6轟，以及2支二壘安打，賽後獲得單場MVP，王柏融回應，今天感覺滿好的，擊球的掌握度很好。

王柏融本季至今打擊率維持4成高檔，此役首打席雖吞下三振，但第2打席面對富邦洋投神盾，立即轟出陽春炮還以顏色，王柏融指出，應該是神盾失投，自己今天對球的掌握度也很好。

不過第8局王柏融面對賴鴻誠，擊出中外野方向的深遠飛球，擊到全壘打牆，最後被觸殺在3壘前，王柏融坦言，自己判斷錯誤，以為是全壘打，也沒有注意到裁判判決，所以才被觸殺出局。

(中時電子報)