Mix Taiwan智慧機械x二代思維論壇台中登場

Mix Taiwan智慧機械x二代思維論壇今晚在台中登場，加速產業導入智慧化生產。（盧金足攝）

經濟部長李世光表示，台灣機械產業逐漸進入第三代，永續經營中的升級轉型與經營傳承將是未來政策推動的重點。（盧金足攝）

台中市長林佳龍站在肥皂箱演講「機械業二代創新創意跨域整合」，分享市府推動智慧機械的策略。（盧金足攝）

台中市長林佳龍說，以地方政府作為平台，將產業及在地鏈結，是最「接地氣」的政策。（盧金足攝）

台中市政府與智慧機械推動辦公室合辦「Mix Taiwan智慧機械x二代思維」品牌論壇，今天（11日）晚上在台灣大道市政大樓登場，經濟部長李世光、工業局長呂正華、台中市長林佳龍、各產業二代實踐家、相關新創企業代表等人，針對航太、自行車、工具機及木工機等產業別分享對談，期待透過地方與中央政府的串聯，加速推動跨業整合，攜手合作面對世界的競爭。

「Mix Taiwan智慧機械x二代思維」品牌論壇第二季首場移師台中市政府舉辦，以「跨界，改變產業DNA」為推動政策，建構智慧機械產業新生態體系，加速產業導入智慧化生產，期望透過整合，逐步形成「人才交流」及「跨域創新」的虛擬協作平台。

論壇活動由經濟部長李世光開場，市長林佳龍、經濟部工業局長呂正華、台中市機械業二代協進會長黃怡穎擔任講者，分享智慧機械推動策略及產業二代創新，也邀請市府經發局長呂曜志、鴻明環保公司副總經理張家禮、酷設工坊公司博士賴志群擔任與談人，讓新創家與政府近距離對話，激發智慧與創新思維。

經濟部長李世光致詞表示，產業創新往往來自跨域整合，Mix Taiwan第二季以五大創新產業政策之一「智慧機械」為推動主軸，為鏈結在地、國際與未來，因此由台北移師台中舉辦系列沙龍，盼透過多面向的跨界、跨域整合，讓在地機械產業進入智慧機械領域，讓台灣產業升級。

他以德國為例，德國在智慧機械領域處於全世界領先地位，多是100人以上的企業，並且已傳承三代以上，顯示長期累積和加入新創資訊的重要性；而台灣機械產業也逐漸進入第三代，永續經營中的升級轉型與經營傳承將是未來政策推動的重點。

林佳龍以「機械業二代創新創意跨域整合」為題，分享市府推動智慧機械的策略。他表示，智慧機械在台中是一個鏈結新方式，以地方政府作為平台，將產業及在地鏈結，是最「接地氣」的政策，讓產官學研在一個有機平台內共同摸索。

他說，二代思維就是在第一代創造的基礎上創新，與時俱進；因此，台中市非常重視技職再造、產學合作，也積極舉辦「巧聖仙師文化祭」，期望發揚匠師文化，讓年輕人了解並尊敬傳統技藝，進而營造創新、創業的空間，打造創意城市

、生活首都。

另外，經濟部工業局長呂正華分享轉動智慧機械的政策與展望；台中市機械業二代協進會長黃怡穎則分享自身接班過程，以及產業二代整體所面臨轉型與升級的挑戰，期望藉由創新能量讓台灣機械產業繼續在國際上發光發熱。

(中時)