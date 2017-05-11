桃社會局推參與式預算 社區活動自己決定

社會局推出由下而上的參與式預算，打破過去由政府或專家主導的限制，由受訓完成的審議員投票，選出15個身障福利服務和聯合社區旗艦方案，本月開始推動。（蔡依珍翻攝）

社會局推出由下而上的參與式預算，打破過去由政府或專家主導的限制，由受訓完成的審議員投票，選出15個身障福利服務和聯合社區旗艦方案，本月開始推動。（蔡依珍翻攝）

社會局推出由下而上的參與式預算，打破過去由政府或專家主導的限制，由受訓完成的審議員投票，選出15個身障福利服務和聯合社區旗艦方案，本月開始推動。（蔡依珍翻攝）

社會局推出由下而上的參與式預算，打破過去由政府或專家主導的限制，由受訓完成的審議員投票決定，參與身障福利服務和聯合社區旗艦方案的參選者，無不使出全力吸引目光。（蔡依珍翻攝）

桃園社會局為打破過去由政府或專家主導的限制，編列1100萬元推出由下而上的參與式預算，由受訓完成的審議員投票，成功選出15個身障福利服務和聯合社區旗艦方案，有培訓視力協助員、教身障兒舞動身軀等，內容活潑又顛覆傳統，本月開始推動，年底將舉行成果展驗收。

為促進民眾直接參與社區規畫、決定公共預算支出方式和項目，桃園巿社會局針對聯合社區旗艦及身心障礙福利服務，推出參與式預算計畫，每案最高分別補助100萬元和50萬元，由民眾號召、提案、投票，補助社區或非營利組織團體，甚至個人提案實踐。

只要設籍桃園、年滿18歲市民，通過5小時培訓課程，都能成為審議員，桃園共有485市民成功取得「審議卡」，社會局也有200名同仁順利通過培訓，提案團體透過圓桌會議，讓每位審議員參與討論，腦力激盪、集思廣益優化提案。

經過將近3個月的提案篩選，最後以無記名投票，票選出7個聯合社區旗艦方案和8個身心障礙福利服務方案，像是身障社區關懷據點，讓過去服務社區兒少和老人的關懷據點，拓展新面向，開始關注、挖掘社區內的身障者，協助他們走入社區，落實服務在地化，其他還有視力協助員培訓暨服務計畫、心智障礙者「愛現親子舞蹈團」學習成長營、聾人社區大學、、身障兒水中運動等，本月開始實施。

透過公民參與，去除過去專家學者由上而下的評審過程，讓市井小民的審議員，能自主挑選出更有創意與更合適的案子，實踐「政府預算自己決定」，社會局也計畫要將獲選提案出書，記錄運作過程。

(中時)