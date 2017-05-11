成軍不到1年 南華大學足球隊奪冠

南華大學足球隊首度參賽勇奪冠軍。(南華大學提供)

南華大學足球隊成軍不到1年，今出征冠亞軍總決賽，勇奪「105學年度大專五人制足球錦標賽一般男子組」冠軍，，其中齊力思和魯依斯進球數相同，皆累計12顆，分別榮獲個人獎「銀靴獎」及「銅靴獎」殊榮。

南華大學足球隊今上午以4比0戰勝崑山科大，下午場冠亞軍總決賽，迎戰陸軍官校以4比2拿下冠軍寶座。南華大學校長林聰明表示，南華大學足球隊成軍不到1年，學生不僅認真於課業，也投入練球，在短短時間內，就能踢出好成績，勇奪冠軍為校爭光，相當不易。

(中時)