蘋果斥資10億美元擴建數據中心

鄭勝得

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蘋果公司周三宣布，將斥資10億美元擴建內華達州雷諾市東部的大型數據中心，將原本投資金額提升1倍、員工數目增加2倍，預計帶來100個新工作機會。雷諾市政府先前才批准蘋果400萬美元設立倉庫的投資計畫，使蘋果得以享受數百萬美元稅賦優惠。

(工商)