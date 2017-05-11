微軟：Windows 10裝機數量達5億

微軟執行長納德拉（Satya Nadella）周三在開發者大會上宣佈， 推出約2年的Windows 10作業系統裝機數量已達到5億，而8個月前只有4億，雖然可能無法達到2018年10億台目標，但表現優於前一版Windows 8。

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