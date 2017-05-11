中央推前瞻基礎建設，帶動全台建材業商機

行政院大力推動「前瞻基礎建設」計畫，混凝土及鋼筋等建材看好受惠商機。（盧金足攝）

「創新混凝土暨安心建材履歷」展示中心，讓國產安心建材履歷在中部扎根。（盧金足攝）

各縣市爭搶中央8年8800億元「前瞻基礎建設」計畫，由於預估重大建設的土建工程即占4000億以上，建材中的混凝土需求性增加，近年來因房市低迷，建築業推案縮水，影響混凝土市場，這次行政院大力推動「前瞻基礎建設」計畫，混凝土及鋼筋等建材營收可望受惠。

行政院推動8年8800億元「前瞻基礎建設」計畫，帶動土建工程，業者看好「前瞻」商機，為在競爭市場凸顯品質和效率，國產建材實業在台中設立「創新混凝土暨安心建材履歷」展示中心，品管重視砂石與混凝土的與行控流程管制，杜絕海砂屋與廢爐碴屋，獲中部近百家營建業響應參與安心建材履歷。

國產建材實業公關室總經理劉忠繼表示，「國產安心建材履歷」在台中市設立展示中心，推廣給一般大眾、房仲代銷、以及建築營造公司，只要用手機等手持式裝置掃描履歷認證上的QR Code，連網檢視所有的砂石與混凝土的生產資訊，達到砂石溯源管理、資訊完全公開透明。

「保護預拌混凝土車當保護運鈔車一樣」，劉忠繼強調，國產建材實業由傳統製造業身為服務業，建築安全首要關鍵，位於台中的這座展示中心，擺脫外界對混凝土僅是一項單純建材的刻板印象外，品管重視砂石與混凝土的與行控流程管制，徹底杜絕海砂屋與廢爐碴屋。

國產建材實業中管處處長洪振益說，台中「創新混凝土暨安心建材履歷」展示中心，以導覽及實際體驗，認識混凝土這項多元的建材，包括極簡建築美學的清水混凝土、運用在天廈建築的高強度混凝土、實踐海綿城市涵養水資源的透水混凝土、可浮在水面上的浮水混凝土等。

台灣建物過去長期深受海砂屋之害，國產建材實業表示，為終結「建安雙害」海砂屋與廢爐碴屋，建立「7道3關」品質管控與科技行控中心作業流程。

劉忠繼說，為掌握自有交通運輸工具的動向，還在每台預拌混凝土車，設置前後左右4個即時監視攝影，讓行控中心與營建公司的客戶幾乎擁有「千里眼」般，用電腦、與手機APP隨時監控，讓先進科技駕馭縝密的品管作業，推動居住安全，也強化在地服務。

(中時)