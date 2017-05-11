女兒貼心送這母親節禮 小禎驚：很會！
藝人小禎和李進良結婚9年、分居4年，9歲女兒Emma現由小禎照顧。這禮拜將迎來母親節，小禎在臉書透露最近Emma陸續送她禮物，沒想到今還收到女兒偷偷寄的明信片，讓她直誇「女兒超貼心！」
小禎在臉書曬出Emma今年母親節準備的禮物，有一張按摩券、睡覺抱抱單還有一個愛心轉盤，全部都由女兒手工製作，誠意十足。而小禎本來以為這就是全部，沒想到昨天出門前，還驚喜收到女兒寄的明信片，上頭用工整字跡寫道「謝謝您每天為我準備三餐，母親節快樂！不是每個人都有家人，我很開心能當您的女兒！」
Emma此舉讓久未收到明信片的小禎超開心，不禁笑誇女兒「真的很會！」同時也對她告白「愛你愛不完。」貼文PO出後，網友也跟著大讚Emma太貼心，直呼這是最棒的母親節禮物。
(中時電子報)
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