高雄》溫馨5月與佛結緣 憨兒浴佛

法師帶領大家浴佛、祈福。（慈暉園提供）

慈暉園憨兒11日參與浴佛、祈福活動。（慈暉園提供）

高雄市鳳山區公所、佛光山鳳山講堂及慈暉園11日共同辦理「2017年慶祝國定佛誕節暨母親節活動」。（慈暉園提供）

周日是佛誕節、也是溫馨母親節，為發揚佛陀慈悲的精神及感念母親的恩德，紅十字會慈暉園、高雄市鳳山區公所與佛光山鳳山講堂11日共同舉行「2017年慶祝國定佛誕節暨母親節活動」，憨兒們在師姐耐心教導與指示下，小心翼翼地拿起水勺為佛像淨身，雙手合掌朗誦師姐叮嚀的話語，與佛結緣。

慈暉園專門收容身心障礙者，活動由慈暉園太鼓隊表演揭開序幕，憨兒們平時努力練習，透過強勁的節奏感呈現堅忍不拔的生命力，且改編耳熟能詳的小蘋果曲目，讓民眾既熟悉又感到耳目一新，賣力投入的模樣感染在座每一個人，大家都跟著節奏一起拍掌。

佛光山鳳山講堂敦煌舞表演，莊嚴又溫馨。

鳳山區公所區長劉勝元致詞表示，現在人對孝道逐漸不重視，辦理浴佛暨母親節活動，非常有意義，希望透過此活動，彰顯孝道的重要。

慈暉園院長林玲君表示，結合鳳山區公所及佛光山鳳山講堂辦浴佛，希望帶給身心障礙者不同的體驗，感謝有此浴佛、祈福活動，祝福這群可愛的憨兒，也感謝社會大眾對身障者的關懷。

妙麟法師開示時，介紹父母恩的重要，期許現在人可以多關懷長輩，也感謝林院長及同仁長期為身障者服務及付出，協助80個家庭，解決社會問題。

「浴佛淨身」由法師帶領大家一起祈福、浴佛，宣揚「存好心、做好事、說好話」的做人理念，憨兒們在師姐耐心教導與指示下浴佛，臉上浮現天真無邪的笑容，認真模樣令人感動。

(中時)