美初領失業救濟金人數降 4月PPI月增0.5％

美國周四公布2項經濟指標，上周初領失業救濟金人數較前周下降2,000人，而4月PPI月增0.5％，顯示勞動市場緊縮、物價上漲，連帶使得聯準會下個月調高利率的機會增加。

據美國勞工部周四公布，截至5月6日止的當周，美國初領失業救濟金人數經季調後達23.6萬人，較前周減少2,000人。華爾街日報原預估上周初領失業救濟金人數將揚升至24.4萬人。

此外，勞工部公布4月PPI經季調後月增0.5％，優於3月的月減0.1％，亦勝過路透社預測的月增0.2％。而4月PPI年增2.5％，增幅寫下自2012年2月以來的新高。

(工商)