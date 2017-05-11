美初領失業救濟金人數降 4月PPI月增0.5％
美國周四公布2項經濟指標，上周初領失業救濟金人數較前周下降2,000人，而4月PPI月增0.5％，顯示勞動市場緊縮、物價上漲，連帶使得聯準會下個月調高利率的機會增加。
據美國勞工部周四公布，截至5月6日止的當周，美國初領失業救濟金人數經季調後達23.6萬人，較前周減少2,000人。華爾街日報原預估上周初領失業救濟金人數將揚升至24.4萬人。
此外，勞工部公布4月PPI經季調後月增0.5％，優於3月的月減0.1％，亦勝過路透社預測的月增0.2％。而4月PPI年增2.5％，增幅寫下自2012年2月以來的新高。
(工商)
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