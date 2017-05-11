慶祝母親節 竹縣長送上香粉

新竹縣長邱鏡淳（右）一一送上香粉，祝福女性職員母親節快樂。（莊旻靜攝）

新竹縣長邱鏡淳（右三）一一送上香粉，祝福女性職員母親節快樂。（莊旻靜攝）

母親節將到，新竹縣長邱鏡淳為了感謝女性職員的付出，今天前往各處室，送給女性職員每人一盒知名香粉，提前慶祝母親節。

邱鏡淳與副縣長楊文科、秘書長蔡榮光、綜發處長陳冠義等人，11日下午前往各處室向女性職員致意。邱鏡淳說，母親是家庭及社會的支柱，婦女為家庭、子女無私奉獻，成就非凡，職業婦女在工作、家庭兩頭燒，也十分辛苦，為了表達謝意，特別選在母親節前夕，一一祝福女性職員。

(中時)