神農大帝超窩心 為讓村民月圓看戲允提前慶生

福龍宮主祀神農大帝，廟中神像所持小米、稻穗、玉米等，各自不同。（莊旻靜攝）

神農大帝誕辰為農曆4月26日，不過福龍宮每年均在16日提前為神明舉辦祭典。（莊旻靜攝）

神農大帝誕辰為農曆4月26日，福龍宮的神農大帝約在日治時期，為了體恤信眾在無路燈的夜晚，不便前往廟間看戲，因此同意信眾提前在16日月圓時慶生。（莊旻靜攝）

神農大帝誕辰為農曆4月26日，福龍宮的神農大帝約在日治時期，為了體恤信眾在無路燈的夜晚，不便前往廟間看戲，因此同意信眾提前在16日月圓時慶生。（莊旻靜攝）

神農大帝誕辰為農曆4月26日，不過位在新豐鄉溪南福龍宮內的神農大帝，每年均提前到農曆16日舉辦誕辰祭典。主委羅慶珍表示，半世紀前沒有路燈，為了讓信眾得以在滿月藉著月光到廟前看戲，曾請示神農大帝而獲允准，因此就沿用至今。

溪南福龍宮位在新豐鄉福興村，因位於社子溪以南而得名，祭祀圈除了湖口鄉、新豐鄉全鄉外，還包含桃園市楊梅、新屋部分里，廟內主祀神農大帝，11日為農曆4月16日，來自各方信眾齊聚一堂，為神農大帝慶生，場面莊嚴熱鬧。

羅慶珍表示，福龍宮建廟已逾117年之久，廟內還留有當年建廟柱子，顯見歷史悠久。信眾黃滾雄說，約是在日治時期，看戲是當地人主要生活娛樂之一，但路上無燈，因此祈求神明允准，希望能提前慶祝誕辰，在農曆16日月圓時慶生，方便村民在夜間走路到廟前看戲，也獲得神農大帝同意，成為福龍宮獨有的習俗。

除此之外，根據廟誌記載，在1954、1955年時逢40年大旱，土地乾枯無法插秧，大量信士湧入廟裡，祈求神農大帝協助，一次在祈祭後，即下起傾盆大雨，讓信眾更加信服神農大帝．十分照顧農民。

廟內神農大帝神像或持玉米、稻米、小米等作物，羅慶珍表示，建廟歷史最早可追溯至清朝光緒年間，新竹地區祭祀神農大帝的廟宇都是自福龍宮分香，顯見歷史悠久。

(中時)