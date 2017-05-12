基隆玉興福2號失聯5天 船長已安全返港
基隆玉興福2號找到了！7日上午6時12分，漁業協會理事長林新永駕駛他的玉興福2號（Ct2–6520）漁船，從長潭里漁港出發，前往北方三島進行捕釣作業，為期至多3天，失聯5天，親友焦急協尋，終於在昨（11）日18時，家屬聯絡到林新永，並在23時安全返港，人船無事。
基隆區漁會總幹事陳文欽表示，林新永的家人昨天早上打電話告訴他，林已經過了5天還沒回來，到處都沒有消息，親友們都非常緊張，漁會也請海巡隊協助尋查在北方三島作業的漁船。
「林船長是老經驗的行家，不至於會迷航」陳文欽說，這艘玉興福2號是林船長在澎湖買回來的，船重10.21噸，為保持漁獲的新鮮度，捕釣作業至多3天。林船長出海經驗豐富，只怕是漁船機械故障，希望透過海巡隊及廣播協助，讓他早日歸來。
林新永長期以來持續推動環境保育，除對海洋保育貢獻良多，更是漁會漁民心中的好船長，先前大陸漁船在北方三島彭佳嶼、棉花嶼、花瓶嶼海域越界捕撈，林數次和對岸漁船交手，驅逐其捕釣，功不可沒。
基隆市望海巷潮境海洋保育區，明天就是慶祝成立滿周年，基隆市政府安排14日要表揚林新永，對此，海洋事務科長蔡馥嚀著急表示，希望這位老戰友只是虛驚一場，能及時參加表揚活動。
海巡隊表示，漁船的最後位置是10日下午3時許，在彭佳嶼東北方33浬處，往三貂角方向航行。海巡隊已派艇及直升機前往北方三角，並啟動搜救規畫優選系統，擴大搜尋。
最新消息指出，海巡隊聯絡上林新永，並在彭佳嶼東北方8浬找到他，林說「因釣魚釣到忘了時間，又距岸太遠，以致無線電及手機皆無訊號…」，昨日23時平安返回基隆，人船無虞，林的妻子也到港迎接丈夫，讓親友都鬆了一口氣。
(中時)
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