民安3號演習高雄時代大道登場 模擬地震風災等傷亡搶救演練
106年全民防衛動員暨災害防救民安3號演習11日在高雄時代大道舉行，模擬地震災害、建築倒塌、工廠大火、強颱風災等傷亡搶救共25個演練項目，共計動員近1000人參與演習。
為加強災害緊急動員應變效率，高市府11日上午在高雄市災害應變中心展開106年全民防衛動員暨災害防救（民安3號）演習兵棋推演，下午在時代大道舉行綜合實作演練。高雄副市長許銘春擔任演習兵棋推演主推官，考核相關演練和審核動員演習計畫，兵棋推演區分災前整備、緊急災害救援、災後復原等階段，依序模擬地震、風災、地下工業管線災害搶救等狀況兵推。
民安3號演習11日下午在高雄時代大道舉行綜合實作演練，由高雄市長陳菊主持，許銘春副市長全程參與觀看，演習包括地震災害重大傷亡搶救、建築物倒塌人命搶救、傷病患醫療救護、災民收容安置、工廠火災搶救、直昇機載送重症傷患下山就醫、地下工業管線氣體外洩、風災應變中心開設與搶救、道路搶通、環境消毒等25個演練項目，除高市府各局處、各區公所等公部門參與外，還有中油林園廠等公民營單位、陸軍第八軍團指揮部、陸戰隊等國軍部隊、慈濟基金會高雄分會、紅十字會新高雄分會等志工團體，總計動員參與演習人員共將近1000人。
高雄市長陳菊表示，為讓民眾了解防災作為並提升民眾防災教育，本次民安3號演習結合高雄地區災害潛勢特性，納入地震、風災及地下工業管線災害搶救等狀況，規劃災害演習，期盼藉由協同演練，強化軍民合作的指揮應變效能並將防災教育深植人心。
(中時)
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