民安3號演習高雄時代大道登場　模擬地震風災等傷亡搶救演練

106年全民防衛動員暨災害防救民安3號演習11日在高雄時代大道舉行，模擬地震風災等傷亡搶救共25個演練項目，三信家商學生們演練以書包護頭衝出教室外避難。（王

民安3號演習11日在高雄時代大道舉行，模擬地震風災等傷亡搶救共25個演練項目，三信家商學生們演練以書包護頭衝出教室外避難。。（王錦河攝）

三信家商學生們演練地震時衝出教室外避難後搭乘張貼樹德科大車廂廣告的公車離去。（王錦河攝）

民安3號演習11日在高雄時代大道舉行，模擬地震災害建築倒塌傷亡搶救等演練項目。（王錦河攝）

消防隊員在民安3號演習中演練強震導致大林煉油廠發生火災時搶救滅火。（王錦河攝）

消防隊員在民安3號演習中演練強震導致大林煉油廠發生火災時搶救滅火。（王錦河攝）

民安3號演習中演練地震強颱導致路段橋塌，軍方出動M48A5履帶機動橋前往災區搭橋，以便讓救援車輛和人員能挺進災區救援受困民眾。（王錦河攝）

民安3號演習中演練地震強颱導致路段橋塌，軍方出動M48A5履帶機動橋前往災區搭橋，以便讓救援車輛和人員能挺進災區救援受困民眾。（王錦河攝）

民安3號演習中演練地震強颱導致路段橋塌，軍方出動M48A5履帶機動橋前往災區搭橋，以便讓救援車輛和人員能挺進災區救援受困民眾。（王錦河攝）

民安3號演習中演練強颱淹水時軍方出動AAV7水陸兩用裝甲突擊車前往災區救援受困民眾。（王錦河攝）

民安3號演習中演練強颱淹水時軍方出動AAV7水陸兩用裝甲突擊車前往災區救援受困民眾。（王錦河攝）

民安3號演習中演練強颱後導致環境髒亂，軍方出動重型消毒車協助街道環境消毒。（王錦河攝）

民安3號演習中演練地震強颱後導致通訊中斷，衛星通信天頻車前往斷訊地區充當行動基地台車以便恢復當地通訊。（王錦河攝）

民安3號演習中演練地震發生時夢時代疏散民眾至戶外。（王錦河攝）

民安3號演習中演練地震強颱後導致道路中斷，空勤總隊直升機飛往災區救援受傷民眾。（王錦河攝）

包括陸戰隊等單位共約1000人參與民安3號演習。（王錦河攝）

高雄副市長許銘春（如圖）擔任民安3號演習兵棋推演主推官並全程參與觀看綜合演練，墨鏡倒映出參演人員。（王錦河攝）

106年全民防衛動員暨災害防救民安3號演習11日在高雄時代大道舉行，模擬地震災害、建築倒塌、工廠大火、強颱風災等傷亡搶救共25個演練項目，共計動員近1000人參與演習。

為加強災害緊急動員應變效率，高市府11日上午在高雄市災害應變中心展開106年全民防衛動員暨災害防救（民安3號）演習兵棋推演，下午在時代大道舉行綜合實作演練。高雄副市長許銘春擔任演習兵棋推演主推官，考核相關演練和審核動員演習計畫，兵棋推演區分災前整備、緊急災害救援、災後復原等階段，依序模擬地震、風災、地下工業管線災害搶救等狀況兵推。

民安3號演習11日下午在高雄時代大道舉行綜合實作演練，由高雄市長陳菊主持，許銘春副市長全程參與觀看，演習包括地震災害重大傷亡搶救、建築物倒塌人命搶救、傷病患醫療救護、災民收容安置、工廠火災搶救、直昇機載送重症傷患下山就醫、地下工業管線氣體外洩、風災應變中心開設與搶救、道路搶通、環境消毒等25個演練項目，除高市府各局處、各區公所等公部門參與外，還有中油林園廠等公民營單位、陸軍第八軍團指揮部、陸戰隊等國軍部隊、慈濟基金會高雄分會、紅十字會新高雄分會等志工團體，總計動員參與演習人員共將近1000人。

高雄市長陳菊表示，為讓民眾了解防災作為並提升民眾防災教育，本次民安3號演習結合高雄地區災害潛勢特性，納入地震、風災及地下工業管線災害搶救等狀況，規劃災害演習，期盼藉由協同演練，強化軍民合作的指揮應變效能並將防災教育深植人心。

(中時)