不甩川普 FBI代局長：續查俄干預大選
美國總統川普周二突然開除聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey），由於FBI正在調查川普陣營是否與俄羅斯勾結干預美國總統大選，引發外界質疑川普原因不單純。聯邦調查局(FBI)代局長麥凱布（Andrew McCabe）11日在參議院情報委員會作證，FBI調查川普團隊與俄羅斯干預大選的關係，不會因為川普總統開除前FBI局長柯米(James Comey)而停止。
麥凱布原為FBI副局長，在柯米被開除後，於周二(9日)暫代FBI局長之職。柯米原被參院調往問話，在被開除後，由代局長麥凱布上前作證。
麥凱布對參院情報委員會說，「迄今為止，沒有任何力量阻礙我們的調查」，他強調在美國受到全球性威脅之際，「你無法阻止FBI男女工作人員做對的事(You cannot stop the men and women of the FBI from doing the right thing)」。若有任何人試圖影響調查，會通知情報委員會，也不會去向白宮報告調查進度。
外傳川普對FBI局長柯米已諸多不滿，包括柯米從未支持他「遭歐巴馬監控」的指控，也多次公開談論有關俄國干預美國大選並調查川普與俄國關係，似乎犯了川普大忌，才使得他下令開除。
(中時電子報)
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