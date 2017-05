不甩川普 FBI代局長：續查俄干預大選

美國總統川普周二突然開除聯邦調查局(FBI)局長柯米(James Comey),被外界質疑川普原因不單純。(圖片取自美聯社)

美國總統川普周二突然開除聯邦調查局(FBI)局長柯米(James Comey),由於FBI正在調查川普陣營是否與俄羅斯勾結干預美國總統大選,引發外界質疑川普原因不單純。聯邦調查局(FBI)代局長麥凱布(Andrew McCabe)11日在參議院情報委員會作證,FBI調查川普團隊與俄羅斯干預大選的關係,不會因為川普總統開除前FBI局長柯米(James Comey)而停止。

麥凱布原為FBI副局長,在柯米被開除後,於周二(9日)暫代FBI局長之職。柯米原被參院調往問話,在被開除後,由代局長麥凱布上前作證。

麥凱布對參院情報委員會說,「迄今為止,沒有任何力量阻礙我們的調查」,他強調在美國受到全球性威脅之際,「你無法阻止FBI男女工作人員做對的事(You cannot stop the men and women of the FBI from doing the right thing)」。若有任何人試圖影響調查,會通知情報委員會,也不會去向白宮報告調查進度。

外傳川普對FBI局長柯米已諸多不滿,包括柯米從未支持他「遭歐巴馬監控」的指控,也多次公開談論有關俄國干預美國大選並調查川普與俄國關係,似乎犯了川普大忌,才使得他下令開除。

