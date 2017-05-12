文化部長鄭麗君訪梵蒂岡博物館！盼促成館藏來台展出

文化部長鄭麗君（右）與梵蒂岡博物館館長芭芭拉.賈塔（Dr._Barbara_Jatta）（圖左）就展品交流、文物修復等交換意見。（文化部提供）

文化部長鄭麗君在駐教廷李世明大使陪同下，於當地時間10日拜會梵蒂岡博物館館長芭芭拉.賈塔（Dr. Barbara Jatta）並參觀博物館內館藏文物及藝術品。鄭部長對於博物館內希臘、羅馬的古代遺物以及文藝復興時期的藝術精華收藏表示驚嘆，並期盼促進該館能與臺灣的博物館交流，讓彼此的民眾分享藝術瑰寶。

鄭部長與賈塔館長會談時表示，希望未來能夠針對展品交流、文物修復、博物館科技運用與藝術史研究四個面向促進交流，賈塔館長對鄭部長所提方向樂觀其成。尤其在文化保存與修復方向，鄭部長表示梵蒂岡博物館在美術、繪畫、織品、陶瓷等七個領域皆有專業團隊，以及完整的管理制度，很值得台灣的博物館進一步進行專業交流。

同時也表示希望支持年輕專業修復人才能夠參與博物館的修復培育計畫。賈塔館長表示樂意與台灣進行修復人才的培育。館長並談到該館館藏約有7萬多件，對外展示的則約2萬多件，目前亦與英、美、法國及德國等多所博物館合作，未來也十分歡迎和臺灣的博物館合作，推廣人類重要藝術遺產。

教宗方濟各於2016年12月20日任命芭芭拉.賈塔為梵蒂岡博物館館長，使她成為第一位負責管理教廷藝術珍藏的女館長，之前她是梵蒂岡博物館的副館長。

鄭部長一行隨後也在博物館安排下，參觀最著名的西斯提那教堂（Cappella Sistina）和拉斐爾畫室（Stanze di Raffaello），以及收藏包括拉斐爾、達文西和卡拉瓦喬等人名作的梵蒂岡畫廊（Pinacoteca vaticana），和以展示希臘羅馬時代雕塑為主的比歐.克萊蒙博物館（Museo Pio-Clementino）等展場。

梵蒂岡博物館被讚譽為「博物館中的博物館」，原為羅馬教皇的宮廷，後改設為博物館。梵諦岡博物館是博物館群，包含多個博物館、美術館、教堂和教皇所住宮殿，佔地約5.5公頃，包括長達7公里的展示空間有12個陳列室及5條藝術長廊。

博物館館藏主要為希臘、羅馬古代遺物及文藝復興時期的藏品，不可勝數，如米開朗基羅創作的《創世紀》和《最後的審判》、卡拉瓦喬的《基督下葬》、李奧納多·達文西的肖像畫《在曠野的聖哲羅姆》、拉斐爾的大量作品。

(中時電子報)