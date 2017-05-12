文化部長鄭麗君訪教廷 會晤教廷文化部部長並邀其訪台

駐教廷大使李世明（左五）及邱琮傑神父（左三）帶領鄭麗君部長一行人參觀聖伯多祿大教堂。（文化部提供）

文化部長鄭麗君在於當地時間10日拜會教廷文化部（Pontificio Consiglio della Cultura）部長吉安佛蘭克·拉瓦西樞機主教（Cardinal Gianfranco Ravasi）。鄭部長對於天主教會長期在臺灣進行社會、醫療與教育等多方面的貢獻表示感謝，也對拉瓦西主教擔任教廷文化部長近10年期間，致力推動信仰與當代藝術進行對話，將教廷文化藝術政策推往新方向的作為表示十分敬佩，並力邀他來臺訪問。

鄭麗君部長一行人10日上午在駐教廷大使李世明及邱琮傑神父陪同下，先參觀聖伯多祿大教堂與教宗御花園，隨即拜會樞機主教拉瓦西。鄭部長和樞機主教對宗教與文化廣泛交換意見。除了宗教與藝術之外，拉瓦西樞機主教也希望能夠促進不同宗教間的文化對話。鄭部長對此表示台灣社會擁有多元的宗教文化，適合成為東西方多元宗教文化對話的平台。拉瓦西樞機主教表達曾經於30年前到過臺灣，在會談中還打趣，「我到台灣的時候，鄭部長應該還沒出生。」，顯示對台灣的親近性與了解。

除擔任教廷文化部部長外，拉瓦西樞機主教亦兼任教廷神聖考古委員會主席（Pontificia Commissione di Archeologia Sacra），負責保存、維護及研究教廷重要文物及古蹟。鄭部長也於會晤中提及天主教在台灣有超過一百六十年歷史，除了陸續有超過兩千位神父修女來台無私奉獻，也留下豐富的有形與無形文化資產，包括三處古蹟和十六座歷史建築，以及屏東萬金的聖母繞境活動等無形文化資產。鄭部長同時表示正在推動「再造歷史現場計畫」，整體建立文化資產與文化治理的理念，未來能夠就文化保存議題促進雙方交流。拉瓦西樞機主教對此亦表示贊同，說明天主教如何從過去產生的歷史、文物，檔案保存，建立人民記憶的底蘊，十分願意協助臺灣進行人民傳統文化的保存與技術人才的培育交流。拉瓦西介紹了許多機構，未來可與台灣合作，也肯定鄭部長對於文化資產的保存與重建的努力，希望未來可以與臺灣促成宗教文物交流與跨宗教的對話。

鄭部長此行特別致贈主教兩幅國立臺灣博物館收藏的天主教建築藍晒圖圖片，一幅是台南後壁菁寮聖十字教堂，是由德國建築師設計的現代主義建築，另一幅則是瑞士建築師設計的私立公東高工，是由白冷會教會神父在台東創校，原意是為了幫助偏遠地區的學生。拉瓦西主教對於天主教在台灣所建構的常民記憶，以及這兩份藍晒圖感到高度興趣。

鄭麗君也注意到拉瓦西主教的創新思維，她當面稱讚教廷文化部的推特有七萬多人追蹤，拉瓦西非常驚喜她有注意到這一點。拉瓦西不僅重視新興的科技領域，同時也希望推動青年參與科學、科學倫理、與體育活動等議題，鄭部長表示願意協助接洽我方政府其他部會，促成雙方更多交流。

拉瓦西樞機主教，1942年（74歲）出生於義大利萊科省（Lecco）梅拉泰市（Merate）。他是研究聖經及希伯來語的專家，曾擔任米蘭安博羅西亞納圖書館（Biblioteca-Pinacoteca Ambrosiana di Milano）館長，也是米蘭神學院聖經詮釋學教授。他著作等身，發表著作近150本，主要以聖經研究為主，許多著作亦為人熟知。

他也在許多期刊及雜誌撰寫文章，包括曾為義大利「前途日報」（Avvenire）撰文超過15年時間，目前則是固定在「羅馬觀察報」（L’Osservatore Romano）及「24小時太陽報」（Il Sole 24 Ore）發表文章。此外，他也在義大利第5電視台主持星期天的《神靈邊界》（Le frontiere dello Spirito）節目。

(中時電子報)