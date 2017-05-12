創意出頭天！誠品【肖年頭家夢想市集】徵件中
苦於自己創意無法讓外界看到？調查發現，台灣人是全球最渴望創業，卻最不敢創業的地方。主要原因就是信心不足。創業不必等！誠品生活文創平台expo有計畫的培育品牌，近幾年來透過「肖年頭家夢想市集」徵件，已協助31個品牌進駐。2017「肖年頭家夢想市集」徵件5月5日開始受理網路報名，今年更首度啟動「全年無休」徵件，邀請有熱情的頭家們，勇敢將心中的創意好點子付諸實現。
報名不限媒材、參加不限年齡。今年第六屆肖年頭家首次啟動365天徵件，並規劃每季舉辦評選會及夢想市集。入選頭家不僅有參加文創設計或生活類知名展覽及展售機會，評選前三名更可成為「expo之星」，保證與誠品生活expo合作，還有機會進駐誠品生活全台據點，開啟圓夢之路！2016年第五屆頭家「手工糠皂」即為最佳案例之一。
創辦人Hanz分享：「expo提供的協助，從商品定價策略到陳列方式等，都有專業的輔導機制，品牌知名度顯著提升。」誠品生活通路發展事業群經理詹佳玲也表示，「手工糠皂」過去在其他通路銷售表現平平，經由參加「肖年頭家夢想市集」並入駐expo之後，現每月營收已有數十倍成長。
誠品持續致力培育品牌，也積極提供更多發展機會。同是2016年第五屆頭家「玩食插畫」，因鮮明獨特的手繪插畫風格脫穎而出，在expo平台展售外，日前也嘗試前進誠品信義店開設快閃店，詢問度大幅提升。此外，誠品首次跨界推出的【expo X eslite hotel好感生活展】，亦精選「玩食插畫」、「手工糠皂」等2016肖年頭家商品於誠品行旅expo主題房中展示，期望更多觀光客認識台灣原創品牌。
(中時電子報)
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